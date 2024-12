Marvel Rivals è il super hero shooter perfetto, ma quanto durerà?

Altro che hero shooter, Marvel Rivals è un super hero shooter e a quanto pare è il frutto di una progettazione attentamente pianificata, in cui nulla è stato lasciato al caso, e i numeri del lancio lo dimostrano in maniera perentoria.

NetEase, però, sembra ben consapevole di tutto questo

Nel parlare di cosa è andato storto con Concord, il game director di Marvel Rivals ha dimostrato di avere le idee piuttosto chiare su come dovrebbe essere e cosa dovrebbe offrire un hero shooter moderno, a maggior ragione laddove si trovi a competere con blockbuster mostruosi come quelli che dominano le attuali classifiche.

Ebbene, come avrete letto anche nella nostra recensione di Marvel Rivals, ci troviamo di fronte a un progetto che sembra non aver lasciato nulla al caso, sfruttando in maniera eccellente l'importante roster garantito dalla licenza Marvel (che non basta da solo a garantire il successo: chiedete a Marvel's Midnight Suns) e confezionando un impianto davvero solido.

A sorprendere è tuttavia il percorso che il gioco ha già compiuto dagli esordi al lancio, attraversando fasi di test in cui non sembrava che le cose andassero più di tanto bene, nonché le feroci polemiche legate all'apparente sfruttamento del lavoro di alcuni artisti in fase di pre-produzione, e uscendone vincitore.

Voi avete già provato Marvel Rivals? Che ne pensate di questo progetto e delle sue prospettive future? Parliamone.