Microsoft inizia a puntare sull'app Xbox per PC, aggiungendo oltre 400 giochi e cambiano l'interfaccia

Questo fa parte di uno sforzo più ampio che vede Microsoft desiderosa di rendere l'app Xbox uno spazio utile in cui trovare i giochi per PC , indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno del PC Game Pass.

Microsoft sta aggiornando l'app Xbox su Windows con centinaia di giochi per PC non disponibili in precedenza e una nuova homescreen.

Le novità svelate da Microsoft

"All'inizio dell'estate abbiamo iniziato a collaborare con i partner per portare tutti i giochi per PC con funzioni Xbox nell'app Xbox", spiega Chris Charla, direttore generale della content curation e dei programmi di Xbox. "Siamo entusiasti di vedere quali giochi Xbox arriveranno in futuro su Windows PC dai creatori di giochi e di dare il benvenuto a quasi 400 titoli che in precedenza non erano visibili o acquistabili nell'app Xbox".

L'interfaccia utente dell'Xbox App su PC

Tra i giochi citati vi sono opere di studi giapponesi come Kemco e Kairosoft, così come The Invincible di Double 11 e i noti Candy Crush Soda Saga e Angry Birds 2. Più di 100 di questi nuovi titoli sono anche parte della linea Xbox Play Anywhere, quindi se si acquista la versione per console Xbox si può giocare anche alla versione per PC Xbox. "Il cross-buy di Xbox, così come i salvataggi universali in cloud su Xbox, e il cross-play tra le versioni Xbox su console e PC (e altre piattaforme, a discrezione dello sviluppatore) sono caratteristiche fantastiche che i giocatori amano", afferma Charla. Non è invece chiaro cosa intenda Microsoft con la frase "portare tutti i giochi per PC con funzionalità Xbox nell'app Xbox"

Microsoft sta inoltre rendendo disponibile oggi una nuova interfaccia utente per l'app Xbox su Windows. L'interfaccia utente include ora contenuti in evidenza da PC Game Pass e dal Microsoft Store, oltre a raccolte di offerte e sconti. Microsoft ha anche aggiunto una sezione "jump back in" che consente di tornare rapidamente ai giochi recenti, proprio come avviene sulla console Xbox.

Se siete interessati prima di tutto a Xbox Game Pass: vediamo i giochi di dicembre, a partire da Indiana Jones e l'Antico Cerchio.