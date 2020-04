Windbound annunciato, è un'avventura survival in odor di Zelda

Deep Silver ha annunciato Windbound, il nuovo titolo dagli autori di Satellite Reign, 5 Lives Studios. Si tratta di un'avventura in odor di Zelda, con moltissimi elementi survival come la caccia, la pesca e la costruzione. Gli appassionati non faticheranno a riconoscere le principali fonti d'ispirazione del titolo.

Windbound è in sviluppo per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4 e ha già una data d'uscita ufficiale: il 28 agosto 2020. Il giocatore vestirà i panni di Kara che, naufragata in una terra sconosciuta, dove dovrà imparare ad adattarsi e sopravvivere, risolvendo al contempo i misteri che si celano nelle isole da cui è composto il mondo di gioco.

Leggiamo altri dettagli tratti da comunicato ufficiale di annuncio di Windbound, ma non prima di avervi invitato a guardare il trailer di presentazione in testa alla notizia:

Windbound porta il genere survival in una nuova direzione, concentrandosi sulla caccia, l'esplorazione, la costruzione di imbarcazioni personalizzate e un'esperienza di navigazione tattile molto immersiva. Il gioco offre infinite possibilità di rigiocabilità grazie al mondo procedurale, alla fauna selvatica dinamica e alla fabbricazione modulare di imbarcazioni.

5 Lives Studios è stata fondata da cinque veterani del settore che hanno lavorato su un'ampia varietà di generi e proprietà intellettuali. Il loro titolo di debutto, Satellite Reign, è stato finanziato dalla campagna di videogiochi australiana di maggior successo su Kickstarter, che ha raccolto oltre $ 705.000 USD. È stato pubblicato nel 2015, acclamato dalla critica e nominato per numerosi premi.

Storia

Le isole proibite ti stanno chiamando, svela i loro segreti.

Naufragata su un'isola sconosciuta, esplora, adattati e naviga attraverso mari pericolosi per rimanere in vita.

Nei panni di Kara, sei una guerriera, dispersa in mare a causa di una violenta tempesta, finisci alla deriva lontana dalla tua tribù. In balia delle acque turbolente, vieni gettata sulle rive delle isole proibite, un paradiso misterioso.

Senza barca, senza cibo e senza strumenti, solo la tua volontà e le tue skill possono farti sopravvivere, scopri un'isola misteriosa ricca di risorse. Costruisci oggetti e armi per cacciare o per difenderti dalla natura selvaggia e dalle sue fantastiche creature.

Durante l'esplorazione di nuove isole e delle rovine sparse attraverso le loro terre, svelerai segreti del passato e scorci del futuro. Scopri il mistero alla base di tutto e potresti trovare qualcosa di più della semplice strada di casa.

Vediamo ora qualche immagine di gioco: