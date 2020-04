Trony, volantino Sconto IVA al Raddoppio: offerte su PS4, Xbox One e giochi

Trony ha lanciato il nuovo volantino, Sconto IVA al Raddoppio, che include offerte sull'acquisto di console PS4 e Xbox One, nonché su di una serie di giochi.

PlayStation 4 Pro in bundle con Fortnite e un titolo a scelta fra Death Stranding, Nioh 2 o Days Gone può essere acquistata al prezzo di 368,80 euro anziché 449,95, per un risparmio di circa il 18%.

Similmente, Xbox One X in bundle con Gears 5 (ma sono disponibili anche altre configurazioni) può essere acquistata per 295,80 euro anziché 439,95, per un risparmio del 32,80%.

Sono inoltre in promozione diversi giochi: Days Gone a 38,90 euro, Death Stranding a 38,90 euro, Detroit: Become Human a 19,40 euro, MediEvil a 19,40 euro, Marvel's Spider-Man a 19,40 euro e vari PlayStation Hits a 14,95 euro.

Infine i controller: un DualShock 4 in bundle con un gioco a scelta tra God of War e FIFA 19 costa 69,60 euro, mentre il controller per Xbox One o PC in versione Bluetooth è disponibile a 49,10 euro.

Attenzione: i punti vendita Trony sono aperti, ma per effettuare l'acquisto di un prodotto bisogna contattarli e si attiveranno per la consegna a domicilio.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.