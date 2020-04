iPhone: questo messaggio di testo manda in crash i dispositivi Apple

Ricordate quel carattere indiano che anni fa mandava in crash e bloccava gli iPhone? Ecco, un problema molto simile è tornato proprio in questi giorni ad affliggere i dispositivi Apple: basta ricevere uno specifico carattere, in qualsiasi messaggio di testo, e tutto si blocca nuovamente. Ma che cosa sta succedendo esattamente?

SI tratta di un carattere Sindhi: basta inviarlo tramite messaggio ad un utente in possesso di iPhone, o di un dispositivo Apple con iOS, per bloccarglielo. Attualmente è confermato che il "text bug", come è stato definito, colpisce particolarmente i device con iOS 13.4.1, ma qualcosa sta cambiando già con la beta di iOS 13.4.5, che Apple spera possa correggere una volta per tute le problematica. Ovviamente tutti questi problemi di crash vi impediranno di godere appieno delle 14 feature nascoste ed inedite degli iPhone, di cui vi abbiamo già ampiamente parlato.

Se si riceve il carattere in questione, e non necessariamente tramite l'app Messaggi, ma anche nelle notifiche, l'iPhone si blocca con un freeze apparentemente permanente. Come rimediare, dunque? Qui il possessore dell'iPhone non può fare molto altro oltre al blocco nella ricezione delle notifiche: serve buonsenso da parte di tutti gli altri possessori, che non devono inviare il messaggio (e il carattere) incriminati. Ma di certo una soluzione arriverà a breve.

Ecco anche un video che vi illustra la problematica più nel dettaglio: l'avete già subita? Si vede anche chiaramente lo strano simbolo incriminato.

The craziest iOS crash text bug 💀 pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020