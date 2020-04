The Last of Us 2 rimosso dal PlayStation Store a causa del rinvio

The Last of Us 2 è stato rimosso dal PlayStation Store dopo l'annuncio del rinvio a data da destinarsi della settimana scorsa, dovuto al diffondersi della pandemia da coronavirus. Attualmente quindi non è più prenotabile in formato digitale, in nessuna delle edizioni disponibili.

Chi ha già prenotato il gioco in formato digitale dovrebbe ricevere un rimborso nei prossimi giorni, probabilmente sotto forma di credito PSN, a meno che non venga proposto di mantenere comunque l'ordine, dando all'utente la scelta sul da farsi. Va detto che trattandosi di un caso molto particolare, le cose per The Last of Us 2 potrebbero andare diversamente da quanto accaduto ad altri titoli in passato. Attualmente l'unica certezza è che il nuovo titolo di Naughty Dog non ha più una data d'uscita, quindi il rinvio potrebbe protrarsi anche di molti mesi, a seconda dell'andamento della pandemia.

La settima scorsa Sony ha annunciato che The Last of Us 2 non sarebbe più uscito il 29 maggio 2020 a causa del coronavirus. Naughty Dog ha poi precisato che il gioco è in realtà pronto, ma non è il caso di lanciarlo in condizioni simili rischiando di scontentare più di qualche videogiocatore per gli inevitabili ritardi nella consegna delle copie. Un pensiero anche per il povero Iron Man VR, il cui rinvio è stato oscurato da quello di The Last of Us 2.