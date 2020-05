Xbox Series S in versione All Digital? Jez Corden parla nuovamente di Lockhart

Xbox Series S, nome in codice Lockhart, sarà disponibile anche in versione All Digital, dunque senza lettore disco e pensata unicamente per i contenuti digitali? Secondo il giornalista Jez Corden, sì.

In un post di poche parole, pubblicato su Twitter in risposta a un articolo che esprimeva appunto il desiderio di vedere una Xbox Series S in versione solo digitale, Corden ha scritto "l'avrai".

Il giornalista di Windows Central ha espresso nelle scorse settimane grande entusiasmo proprio riguardo l'imminente presentazione di Lockhart, che a suo avviso promette bene.

È dunque è lecito immaginare che Corden sappia qualcosa che noi ancora non sappiamo, e che magari scopriremo in occasione della presentazione di Xbox Series X che si terrà giovedì 7 maggio.

Chiaramente è anche possibile che il giornalista non abbia fatto altro che confermare l'ovvio, ovverosia che a un certo punto le console Microsoft arriveranno nei negozi anche con una versione all digital, come accaduto nell'attuale generazione.

Tuttavia, se fosse vero il contrario, potremmo trovarci verso novembre con ben quattro differenti modelli di Xbox, ovverosia Xbox Series X e Xbox Series S, entrambe con o senza lettore disco.