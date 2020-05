Festa della mamma, PlayStation fa gli auguri alle mamme che "hanno tutto sotto controller"

PlayStation festeggia la Festa della mamma a modo suo. Attraverso un breve video social, la divisione italiana di Sony fa gli auguri a tutte quelle (super) mamme che "hanno sempre tutto sotto controller". E noi ci uniamo a loro.

Per te si è sempre fatta in quattro,

In ogni situazione ha trovato la quadratura del cerchio,

Ha saputo quando dirti no,

E quando darti la luce verde,

Ti ha sempre consigliato la direzione da prendere,

Oggi falle gli auguri che si merita.

Con questo simpatico video, che continua a rimandare ad un DualShock 4, e non al nuovo DualSense, Sony ci ricorda l'importanza della mamma (o di chi ne fa le veci) nelle nostre vite. Quindi, se ne avete la possibilità, fatele gli auguri che si merita.

Festeggerete in qualche modo?