Resident Evil 1 Remix è il Resident Evil originale ricostruito col motore di RE4

Resident Evil 1 Remix è un'interessante mod che ha ricreato il Resident Evil originale sfruttando il motore grafico e il gameplay di RE4 Ultimate HD Edition per PC. Il lavoro, svolto dal modder Mr. Curios, riesce a prendere il meglio dei due giochi per un'esperienza piuttosto appagante.

Come è possibile vedere dal video che abbiamo portato in testa alla news, il modder ha ricreato l'intera Villa Spencer utilizzando il motore grafico di Resident Evil 4 Ultimate HD Edition su PC. A completare l'opera arrivano i filmati presi dall'eccezionale remake di Resident Evil del gioco uscito per GameCube ormai secoli fa, oltre che tutta una serie di accorgimenti presi per rendere l'esperienza più piacevole. Sono infatti presenti degli upgrade alle armi, nuovi segreti e puzzle rielaborati. Non stiamo parlando di un lavoro all'altezza di Resident Evil 2 Remake, come è possibile scoprire dalla recensione, ma concettualmente ci avviciniamo a quel lavoro.

Al momento la mod non è ancora disponibile per il download, ma, visto lo stato di avanzamento dei lavori, non dovrebbe mancare ancora molto. Un lavoro molto interessante quindi, oltre che un buon modo per attendere il remake di Resident Evil 4 di cui si vociferava nelle settimane scorse.