Fury Files in arrivo su Disney+, data di lancio e contenuti

Alzi la mano chi attendeva con ansia nuovi contenuti a tema Marvel Studios su Disney+: bene, siete stati accontentati. Perché tra pochi giorni debutterà sulla piattaforma di streaming Disney nientemeno che Fury Files, una produzione inedita. Vediamo in anteprima i dettagli disponibili

Fury Files sarà una nuova serie animata, con il celebre Nick Fury come protagonista, nientemeno che il capo dello SHIELD nonché il creatore del gruppo degli Avengers. Si tratterà di una sorta di documentario animato: sfruttando fumetti e sequenze tratti da Earth's Mightiest Heroes e X-Men: The Animated Series, Fury illustrerà le principali caratteristiche dei buoni e dei cattivi dell'Universo Marvel. Pare che si soffermerà in modo particolare proprio sui nemici terrestri e dell'intero universo. Finalmente una buona notizia, dopo il rinvio del film Black Widow al prossimo autunno.

Chi McBride presterà la sua voce al Nick Fury della nuova serie su Disney+; la data di lancio è fissata per il prossimo venerdì 15 maggio 2020, dunque non dovrete attendere troppo prima di potervi godere i nuovi cartoni animati degli Avengers. A patto che vi piaccia lo stile, più simile agli anime nipponici che alle serie TV animate occidentali.

Ricordate che vi abbiamo già illustrato tutti i nuovi film e serie TV in arrivo su Disney a maggio 2020.