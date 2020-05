The Elder Scrolls Blades, la data per Switch è apparsa online, anzi no

The Elder Scrolls Blades, la versione mobile della celebre serie di giochi di ruolo di Bethesda, è stata per qualche istante al centro di un "giallo". La data della versione per Nintendo Switch, infatti, è apparsa per qualche istante sulla pagina eShop americana e inglese del gioco per poi tornare a segnare un laconico TBA. Uscirà o no il 12 maggio 2020?

Per chi non lo sapesse, The Elder Scrolls Blades è una versione pensata per i dispositivi mobile della celebre serie di giochi di ruolo di Bethesda. La versione per iOS e Android di The Elder Scrolls Blades ha ricevuto persino l'aggiornamento 1.5. Di quella Switch, invece, poco si sapeva. Almeno fino a qualche ora fa.

Per qualche istante, infatti, è comparsa la data di lancio del gioco sul Nintendo eShop americano, data poi ripresa persino dal Nintendo eShop inglese. Per qualche istante è emerso che The Elder Scrolls Blades uscirà il 12 maggio 2020, ovvero martedì prossimo. Dopo qualche minuto, però, entrambi i riferimenti sono scomparsi da internet.

Sicuramente si è trattata di una svista da parte di coloro che gestiscono lo shop di Nintendo. Ma che tipo di errore è stato? Hanno anticipato la data prima del tempo o ne hanno pubblicata per sbaglio una casuale? Mancano solo due giorni e potremo scoprire la verità.