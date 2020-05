Steam Cloud Play è la nuova piattaforma di game streaming di Valve: un servizio che consente di utilizzare giochi in streaming, appunto, e che supporta GeForce Now ma non solo.

"Steam Cloud Play è attualmente in beta e ulteriori funzionalità verranno aggiunte nel corso del tempo", recita il comunicato rilasciato da Valve. "Al momento supportiamo un numero limitato di giochi in questo servizio, ma continueremo a introdurre feature e ad ampliare la capacità dei server." Della piattaforma si parlava già lo scorso novembre, con il nome di Steam Cloud Gaming.

"Il primo servizio che collegheremo a Steam e che consentirà agli utenti di accedere ai giochi della propria libreria via cloud è GeForce Now. (...) Gli utenti Steam dovranno scaricare il client di GeForce NOW e collegare il proprio account per accedere alla libreria."

Come accennato in apertura, tuttavia, il supporto per GeForce Now non è che l'inizio. "Potremmo aggiungere ulteriori piattaforme di cloud gaming in futuro", rivela il comunicato. "Quando accadrà ve lo faremo sapere per consentirvi di inserire i vostri giochi nel nuovo servizio."

Insomma, vista così sembra che Valve stia lavorando a una sorta di piattaforma-contenitore per il game streaming. Altre aziende approfitteranno dell'occasione per salire a bordo?