The Last of Us 2: graficamente è migliorato in questi anni?

Su Twitter stanno girando delle immagini che comparano in maniera preliminare le immagini di The Last of Us 2 mostrate ieri con quelle della demo del 2017 della Paris Games Week. Da quanto emerge, sembra proprio che Naughty Dog sia riuscita a sfruttare ancora più intensamente l'hardware di PS4, migliorando quello che sembrava un comparto grafico all'avanguardia.

Lo State of Play di The Last of Us Parte 2 ha convinto un po' tutti. Crediamo si possa discutere sulle scelte morali e sulla portata innovativa di quanto mostrato da Naughty Dog, ma non sulla qualità tecnico/artistica dell'opera di Druckman e soci.

Quello che stupisce, però, non è solo il fatto che lo studio californiano sia stato in grado di rispettare le eccezionali "promesse" fatte tre anni fa, ma sia anche riuscito a superare sé stesso. In attesa di analisi più approfondite, fatte con strumenti più precisi e da team di esperti, in rete sono emerse le prime comparazioni tra della immagini prese dalla demo di The Last of Us 2 mostrata alla Paris Games Week del 2017 e le medesime andate in onda ieri sera.

Un primo confronto parziale sembra dirci che in questi mesi Naughty Dog è riuscita persino a migliorare quanto di buono aveva mostrato tre anni fa. Queste immagini mostrano una gestione delle luci più naturale e l'inserimento di un quantitativo di dettagli nettamente superiore. Basta vedere la giubba di questo personaggio per rendersene conto.