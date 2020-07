BO020880 è visual novel interattiva per non dimenticare la strage di Bologna

IPID ha creato BO020880, una visual novel interattiva disponibile gratuitamente per PC, Mac, Android e iOS pensata per non dimenticare la strage di Bologna, che si è consumata quarant'anni fa, il 2 agosto 1980.

Quarant'anni dopo la terribile strage avvenuta il 2 agosto 1980 alla Stazione Centrale di Bologna, l'associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) in collaborazione con l'Associazione delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e con l'aiuto dalle studentesse e dagli studenti e dell'Accademia di Belle Arti di Bologna hanno realizzato BO020880.

BO020880 è disponibile in italiano e inglese dal 29 luglio 2020 nella sua prima versione per PC Windows, Mac, Android e iOS. Tutti i dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale.

La visual novel interattiva è composta dalle scene raffiguranti le vittime nei momenti prima dell'esplosione: 85 storie di vita spezzate.

Ma ci sono anche altre scene, marchiate di nero, che ricostruiscono la preparazione e l'esecuzione della strage organizzata dai vertici della loggia massonica P2, protetta dai vertici dei servizi segreti italiani ed eseguita da terroristi neofascisti.

Nessuna opinione o ipotesi, solo fatti ricostruiti in base alle sentenze giudiziarie.

Una visual novel interattiva costruita per non dimenticare. La scaricherete?