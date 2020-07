Oculus: Mars 2020, la nuova missione della NASA, sarà trasmessa in diretta in VR

Mars 2020 è la nuova missione della NASA che punta a portare sul Pianeta Rosso il rover Perseverance. La missione inizierà oggi alle 13:50 dalla Cape Canaveral Air Force Station e sarà trasmessa in diretta in VR su Oculus Venus. Il rover Perseverance atterrerà nel cratere Jerezo di Marte il 18 febbraio 2021.

Perseverance esplorerà il cratere per almeno un anno marziano, ossia l'equivalente di quasi due anni terrestri, analizzando il suolo per cercare tracce di vita. Raccoglierà inoltre campioni di roccia che una futura missione dovrà portare sulla Terra per essere studiati così da avere ulteriori dati da analizzare per conoscere meglio la storia e la composizione del pianeta.

Si tratta, quindi, di un passo importante verso la conquista del pianeta che tutti i possessori di un casco per la realtà virtuale di Facebook potranno seguire con un livello di immersività incredibile grazie alla VR.

Tutti possessori di Oculus Quest e Oculus Go, infatti, potranno assistere all'evento grazie all'app Oculus Venues, scaricabile dallo store di Oculus, che renderà la diretta della NASA in immagini adatte per la VR. La missione, ricordiamo, se non ci saranno inconvenienti dell'ultima ora, partirà oggi alle 13:50 dalla Cape Canaveral Air Force Station.

Seguirete l'evento?