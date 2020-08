Fortnite, macchine in arrivo con il nuovo aggiornamento: data di lancio da Epic

Finalmente ci siamo: dopo alcuni rimandi e qualche settimana di ritardo, le macchine sono pronte a debuttare su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Negli scorsi minuti abbiamo appreso che lo faranno con il prossimo aggiornamento, in arrivo questa settimana.

La conferma arriva direttamente dagli sviluppatori di Epic Games: questa settimana, e precisamente mercoledì 5 agosto 2020, un nuovo aggiornamento verrà rilasciato su tutte le versioni di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Il 5 agosto 2020 sarà anche la data di lancio delle vetture all'interno del Battle Royale di Epic Games. Smentiti dunque i rumor che volevano i nuovi veicoli posticipati fino al lancio della Stagione 4.

Entro mercoledì l'acqua dell'isola potrebbe scendere un un'ultima volta, ma siamo onesti: anche allo stato attuale le macchine sarebbero perfette per spostarsi su lunghe distanze. Assieme alle stesse verranno abilitati i distributori automatici e le taniche di benzina: dunque la stessa fruizione di Fortnite, come la conosciamo ora, cambierà drasticamente. Voi cosa pensate in proposito? Aspettavate a vostra volta le macchine?

Eccovi la prima immagine ufficiale delle macchine di Fortnite, il cui stile è senza dubbio apprezzabile: ma saranno presenti vari modelli, dalle caratteristiche differenti.

It's not just a name. It's a warning. Experience the #FortniteJoyRide Update on 8.5.2020 pic.twitter.com/fxgCgAMpYk — Fortnite (@FortniteGame) August 3, 2020