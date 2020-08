Fortnite, macchine volanti con l'ennesimo glitch assurdo di Battaglia Reale

L'Aggiornamento 13.40 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 ha introdotto le macchine all'interno del Battle Royale di Epic Games. Fin qui nulla di strano: le automobili erano state avvistate già da fine maggio / inizio giugno nei file di gioco. Ma l'ennesimo glitch assurdo ha reso le cose più... problematiche.

Il fatto è che su Fortnite ora sono presenti anche le macchine volanti: non si tratta affatto di una feature prevista dagli sviluppatori di Epic Games, ma di un errore nella programmazione di gioco. Sfruttando il glitch di cui stiamo per parlarvi, anche voi potrete librarvi in volo con il vostro veicolo preferito, e con tutti i vantaggi che ne conseguono. Al di là di questo, il tutto si risolve in alcune situazioni davvero divertenti. A voi la scelta se proseguire nella lettura o meno: se preferite giocare "onestamente", non saremo di certo noi a criticarvi.

Per attivare il glitch e ottenere la macchina volante, agite in questo modo: innanzitutto recatevi presso il camion con la legna che si trova sulla strada tra Lago Languido e Corso Commercio. Dovrete andare esattamente in questo punto, senza alcun compromesso: serve proprio quel camion. Portate con voi una tanica di benzina, distruggete i tronchi d'albero e posizionate la tanica sulla parte posteriore del camion.

A questo punto prendere il controllo del mezzo, ingranate la retromarcia e... il camion spiccherà il volo! Sembra che con alcune piccole variazioni qualsiasi veicolo, in questo punto della mappa, possa iniziare a volare: magia dei glitch. Oh, la benzina a questo punto diventerà infinita: non avrete bisogno di fare rifornimento nei cieli.

Il video qui di seguito riportato vi mostrerà nel dettaglio l'intera procedura elencata, seguitelo passo passo e buon divertimento.