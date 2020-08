iPhone 12, il notch non avrà dimensioni ridotte: ecco una nuova immagine

L'attesa per l'iPhone 12, il prossimo device top di gamma di Apple, aumenta ogni giorno di più: non tutti i dettagli che arrivano, però, si rivelano positivi per gli utenti. Ad esempio, apprendiamo in queste ore che il notch non avrà dimensioni ridotte, come inizialmente sperato un po' da tutti.

La conferma pare essere legata ad un recentissimo leak, che ha mostrato nuovamente il display dell'iPhone 12 (modello d 5,4 pollici). A pubblicare l'immagine su Twitter è stato Mr. White, poi la stessa è sparita ma MacRumors ha fato in tempo a salvarla. Il leaker aveva fatto in tempo ad annotare che l'iPhone 12 avrebbe avuto un "Face ID dalle dimensioni identiche".

Alcuni rumor erano convinti che Apple avrebbe ridotto le dimensioni del notch già a partire dai vari modelli dell'iPhone 12: Jon Prosser aveva dichiarato che il passaggio ad un notch più piccolo era "Praticamente confermato"; sembra invece che ciò non sia destinato ad accadere prima del 2021.

L'immagine del leak è riportata qui di seguito, e non lascia davvero spazio alla possibilità che il prossimo device di Apple possieda un notch dalle dimensioni più contenute. Comunque vi terremo aggiornati non appena emergeranno maggiori dettagli; per il momento ricordiamo che gli iPhone 12 arriveranno in ritardo, rispetto al periodo di lancio del 2019.