Google integrerà la sua IA in Google Maps e Google Earth: ecco come

Oggi Google ha annunciato una serie di aggiornamenti significativi che portano l'intelligenza artificiale generativa all'interno di Google Maps e Google Earth, consentendo agli sviluppatori di applicazioni e ai pianificatori urbani di beneficiare di informazioni fresche e personalizzate, pensate per affrontare sfide complesse legate alla geolocalizzazione e alla gestione dello spazio urbano. Queste novità si rivelano particolarmente utili per una varietà di applicazioni, dall'integrazione di funzionalità interattive all'ottimizzazione di risorse per l'urbanizzazione sostenibile.

La funzione fornirà informazioni aggiornate e accurate, come le recensioni e gli orari di apertura delle palestre vicine . Questo miglioramento riduce il tempo necessario per accedere a dati affidabili, mentre la risposta dettagliata e aggiornata facilita la scelta del cliente, offrendo un'esperienza personalizzata e utile.

Google Maps Platform, ampiamente utilizzata in oltre 10 milioni di siti web e app per offrire servizi geospaziali, introduce oggi la funzionalità "Grounding with Google Maps", che permette agli sviluppatori di realizzare applicazioni avanzate e basate su intelligenza artificiale generativa . Questa nuova capacità consente di integrare dati locali aggiornati, migliorando la precisione delle informazioni fornite agli utenti finali. Immaginiamo, ad esempio, un'applicazione di ricerca immobiliare: grazie a Grounding with Google Maps, un utente che cerca appartamenti potrebbe interrogare il chatbot dell'app per sapere quali opzioni fitness sono disponibili nei dintorni di una proprietà.

Immersive View

Una delle aggiunte più entusiasmanti di Google Maps è rappresentata dalla funzione Immersive View, che ha subito un importante aggiornamento. Utilizzando l'intelligenza artificiale, la visione computerizzata e immagini ad alta definizione, questa funzione permette di esplorare luoghi come stadi, parchi e percorsi stradali in modo realistico. Gli utenti possono persino visualizzare in anticipo le condizioni meteo e il traffico per il giorno e l'ora della visita programmata. Questa settimana, Immersive View sarà disponibile in ben 150 città a livello globale, inclusi luoghi come Bruxelles, Kyoto e Francoforte, con l'aggiunta di nuove categorie come campus universitari, che consentono agli utenti di esplorare le strutture e ambienti accademici in dettaglio.

La Immersive View all'opera.

Oltre a Immersive View, Google introduce suggerimenti personalizzati con Gemini, progettati per offrire ispirazione agli utenti in cerca di nuove esperienze. Basterà chiedere a Google Maps idee su attività particolari, e l'intelligenza artificiale generativa di Gemini offrirà opzioni curate, come consigli per locali e luoghi di interesse, complete di recensioni sintetizzate e informazioni utili sui luoghi, come la presenza di posti all'aperto o l'atmosfera del locale.