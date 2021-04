Google Earth Timelapse: guarda l'evoluzione della Terra dagli anni '80 ad oggi

Google ha ampliato il proprio servizio dedicato alle immagini satellitari della Terra: Google Earth. Ora, è disponibile una funzione chiamata Timelapse. Come è facile intuire dal nome, ci permette di vedere i cambiamenti di ampie porzioni del nostro pianeta, precisamente partendo dagli anni '80 e arrivando a oggi.

Google Earth Timelapse, che potete trovare a questo indirizzo, permette di vedere una serie di immagini dal 1984 fino al 2020. Come potete vedere nei video d'esempio che trovate qui sotto, in pochi secondi è possibile notare i macrocambiamenti in certe regioni. Una funzione simile era già presente, in realtà, ma questa versione è più semplice da usare e più efficace.

Possiamo vedere, ad esempio, i cambiamenti di un ghiacciaio nel corso degli anni. Nel primo filmato qui sotto di Google Earth Timelapse.

Oppure, possiamo vedere cambiamenti in zone urbane negli ultimi 37 anni. Nel video qui sotto possiamo guardare Milano. Ovviamente le immagini più vecchie sono meno chiare, ma permettono comunque di notare i cambiamenti.

Uno dei più chiari video a dispostone ci permette di vedere gli effetti della deforestazione della foresta amazzonica in Sud America. Concentrate lo sguardo soprattutto nella parte inferiore del video e nell'angolo in basso a destra.

Si tratta di uno strumento molto utile creato con l'ausilio di collaborazioni e programmi di osservazione negli Stati Uniti e in Europa.