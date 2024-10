Il navigatore Waze ora parla con te grazie a Gemini e al Conversational Reporting

Il navigatore Waze adesso permetterà di segnalare incidenti e problematiche su strada in modo naturale, come in una conversazione.

Waze continua a evolversi grazie alla sua appassionata community di guidatori e map editor, sempre attivi nel segnalare e aggiornare il traffico e le strade per aiutare altri utenti a viaggiare in modo sicuro e consapevole. Oggi, Waze annuncia due nuove funzionalità: Conversational Reporting, per segnalare incidenti con comandi vocali naturali, e un sistema di avviso per le zone scolastiche, per una maggiore sicurezza nelle aree frequentate da studenti e pedoni.

Un dialogo con il navigatore Waze consente già ai suoi utenti di segnalare una vasta gamma di imprevisti, dai rallentamenti al traffico, fino alle buche e ai cantieri stradali. Ora, con la nuova funzionalità Conversational Reporting, segnalare un evento diventa ancora più semplice e sicuro. Durante il viaggio, se si nota un improvviso rallentamento, basta toccare il pulsante di segnalazione e parlare in modo naturale, come si farebbe con un amico, dicendo qualcosa come: "C'è un ingorgo davanti!". Grazie all'integrazione con le funzionalità di intelligenza artificiale di Gemini, Waze capirà la segnalazione e aggiornerà la mappa in tempo reale senza richiedere comandi vocali specifici o pulsanti extra. L'annuncio del Conversational Reporting. Inoltre, Waze potrebbe chiedere ulteriori dettagli quando è necessario un approfondimento, ad esempio, domandando "Puoi descrivere cosa vedi?". Fornendo più informazioni, come la presenza di un ostacolo sulla carreggiata, l'app è in grado di categorizzare la segnalazione per informare in modo preciso altri guidatori, permettendo loro di evitare il pericolo. Questa funzione è attualmente in beta per i tester Waze, disponibile in inglese su Android e iOS, e nei prossimi mesi verrà estesa a più utenti e lingue.