Ecco come potrebbe essere iPhone 17 Slim, il nuovo smartphone sottile di Apple

Malgrado manchino ancora numerosi mesi alla sua uscita, cominciano già a circolare le prime indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche e alle caratteristiche di iPhone 17 Slim , vale a dire la nuova variante sottile di iPhone prevista per l'anno prossimo che potrebbe sostituire il modello Plus : scopriamole insieme nel dettaglio, facendo il punto della situazione.

iPhone 17 Slim: le possibili specifiche tecniche

In base a quanto riportato negli ultimi mesi dall'analista Apple Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Slim potrebbe presentare un modulo fotocamere rappresentato da un unico sensore da 48 megapixel per la parte posteriore, oltre che un display da 6,6 pollici di diagonale che ospita nella parte superiore una fotocamera da 24 megapixel (che segnerebbe dunque un netto passo in avanti rispetto all'attuale, da 12 megapixel) e il sensore Face ID. Tutto sarà racchiuso all'interno di un case in alluminio, in linea con quanto visto finora.

iPhone 17 Slim

L'analista Jeff Pu avrebbe confermato tali indiscrezioni, aggiungendo ulteriori dettagli: iPhone 17 Slim presenterà infatti un design e un form-factor completamente nuovi rispetto a quanto visto finora nelle precedenti generazioni di iPhone. Quanto al processore, iPhone 17 e iPhone 17 Slim presenteranno verosimilmente il chip A19, accompagnato da 8 GB di RAM, al contrario di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max che monteranno invece il chip A19 Pro, assieme a 12 GB di RAM. Nel caso di quest'ultimo, inoltre, è prevista una Dynamic Island più ristretta rispetto alle precedenti generazioni, a causa del nuovo sistema Face ID.