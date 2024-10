Disponibile la demo di Citizen Sleeper 2: Starward Vector per lo Steam Next Fest

Lo Steam Next Fest autunnale sta offrendo grosse soddisfazione a chiunque abbia voglia di provare nuovi titoli, considerando l'immane quantità di demo rese disponibili. Tra queste vi segnaliamo quella di Citizen Sleeper 2: Starward Vector di Jump Over The Age , seguito di un gioco di ruolo concettualmente molto particolare uscito nel 2022, che ha avuto tanto successo tra gli appassionati.

La demo

La cosiddetta Citizen Sleeper 2: Starward Vector - Hexport Demo sarà disponibile fino al 21 ottobre, ossia fino alla fine del Next Fest. Permette di provare la parte introduttiva del gioco e di visitare Hexport, l'immensa stazione dove è ambientato. Naturalmente ci sono anche dei personaggi locali con cui parlare e diverse cose da fare. Di chi ci si può fidare? Difficile dirlo, considerando anche com'era strutturato l'originale.

Il giocatore può quindi scegliere una classe, configurarla e partire all'avventura in quello che per certi versi sembra un gioco da tavolo in forma virtuale (l'ispirazione è quella, per ammissione dell'autore stesso). L'esperienza è pensata per soddisfare i fan dell'originale e i nuovi giocatori. Per inciso: non c'è bisogno di aver giocato al primo Citizen Sleeper per godersi questo.

Per scaricare la demo di Citizen Sleeper 2: Starward Vector andate sulla pagina ufficiale del gioco su Steam.

Jump Over The Age promette che Citizen Sleeper 2: Starward Vector ci porterà in una "nuova ambientazione", mettendoci "nel corpo ormai usurato di un nuovo Sleeper" e ci chiederà di nuovo di costruirci "una vita tra le stelle". Ma questa volta "avete una nave male in arnese e un equipaggio che avete reclutato, e dovrete aiutare entrambi a superare una crisi che coinvolge tutto il sistema."