Nintendo promette grosse novità nel 2025 per Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

Come saprete, il Pacchetto aggiuntivo aggiunge titoli di vari sistemi all'offerta di giochi inclusi nell'abbonamento, naturalmente per un prezzo più alto (39,99 euro l'anno contro 19,99 euro della fascia base) compresi alcuni DLC per i giochi di Nintendo stessa. Il 2025 dovrebbe essere l'anno di Nintendo Switch 2, quindi è probabile che arrivino delle novità in tal senso, per accompagnare il lancio della nuova console. O, più semplicemente, visto il successo Nintendo vuole arricchire la sua offerta rendendola più appetibile.

La formula di abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo ha compiuto tre anni in questi giorni e Nintendo ha voluto festeggiarla con una piccola anticipazione su ciò che aspetta gli abbonati per il prossimo anno.

Cosa bolle in pentola?

"Speriamo che abbiate avuto la possibilità di divertirvi scoprendo o rigiocando a giochi classici delle librerie di Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Genesis, oltre che avere più contenuti di Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Splatoon 2 accedendo ai loro DLC a pagamento inclusi nel prezzo." Ha esordito Nintendo, per poi anticipare: "Quali eccitanti novità porterà il nuovo anno ai membri di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo? Rimanete sintonizzati per scoprirlo."

Cosa aspettarsi? Nei giorni scorsi Nintendo ha invitato alcuni giocatori selezionati a provare una nuova caratteristica di Nintendo Switch Online, di cui non è emerso nulla. Molti sperano che vengano aggiunti titoli delle librerie di Gamecube e Nintendo DS all'abbonamento, ma per ora è soltanto un desiderio. Insomma, di possibilità in ballo ce ne sono diverse, rimane solo da vedere cosa farà effettivamente la casa di Mario.