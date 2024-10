Lo spot natalizio di Nintendo Switch gioca d'anticipo e ha Mario come protagonista

Nintendo ha pubblicato uno spot natalizio di Nintendo Switch a tema Mario . Sì, parliamo proprio di uno spot natalizio, anche se è il 14 ottobre. Che volete farci? Evidentemente vuole giocare d'anticipo sui tempi per continuare a vendere la sua console ibrida, arrivata quasi al capolinea. In effetti è un po' presto, considerando che dobbiamo ancora superare Halloween , ma va detto che i supermercati vanno già riempiendosi di dolci a tema, quindi non è propriamente sola.

Il video

Lo spot di suo è semplicemente un modo per ricordare alle masse che attualmente è Nintendo Switch la casa di Mario, ossia la console su cui si trovano i giochi con protagonista l'idraulico italiano, suo fratello e i suoi amici.

In particolare vengono mostrati: Mario Kart 8 Deluxe, titolo che ha venduto decine di milioni di copie rimanendo nelle posizioni più alte delle classifiche giapponesi praticamente per l'intero ciclo di vita della console; Super Mario Wonder, l'ultimo platform 2D della serie e Super Mario Party Jamboree, party games in arrivo il 17 ottobre. Che sia proprio quest'ultimo il motivo di un tale anticipo per il lancio dello spot? Naturlamente il tutto è condito da canzoncine natalizie e tanta allegria.

In linea teorica questo dovrebbe essere l'ultimo Natale di Nintendo Switch, quantomeno come console ammiraglia della compagnia. Dal prossimo dovrebbe esserci già Nintendo Switch 2. Intanto godiamoci ancora questa splendida console, che tanti capolavori ha visto girare, pur non essendo proprio un mostro di potenza.