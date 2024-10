La tastiera EPOMAKER EP84 Pro è disponibile in sconto su Amazon

Su Amazon Italia , è disponibile la EPOMAKER EP84 Pro al prezzo di 79,99€ con uno sconto aggiuntivo del 25% grazie al coupon applicabile (rendendo il prezzo finale di 59,99€) . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Con il coupon attuale, il prezzo è particolarmente competitivo: se cerchi una tastiera meccanica flessibile e altamente personalizzabile , la EPOMAKER EP84 Pro è una scelta eccellente per gaming e lavoro. Il prodotto è venduto da EPOMAKER IT e spedito da Amazon Italia, con reso gratuito entro 14 giorni dall'acquisto.

Tastiera con tasti intercambiabili

Questa tastiera offre una connettività versatile con opzioni Bluetooth 5.0, 2.4 GHz e USB-C, ideale per chi desidera passare facilmente tra modalità cablate e wireless. È equipaggiata con tasti Hot Swap, permettendo di personalizzare l'esperienza di digitazione. Il design presenta keycaps PBT ispirati al giardino botanico, resistenti e colorati, per un look unico.

Gli switch e i tasti intercambiabili della tastiera.

La tastiera ha una colorazione RGB programmabile, con effetti luminosi personalizzabili tramite il software incluso, perfetto per creare l'ambiente ideale durante il gioco o il lavoro. Inoltre, la EP84 Pro è dotata di un design compatto al 75%, rendendola ideale per chi cerca una tastiera meccanica compatta ma completa, con la massima funzionalità in un layout ridotto.