Monitor Curvo da Gaming 34 pollici Ultra Wide disponibile in forte sconto

Su Amazon Italia , è possibile acquistare il monitor KOORUI da 34 pollici con risoluzione 3440x1440 e frequenza di aggiornamento di 165Hz, al prezzo scontato di 279,99€, con un risparmio del 10% rispetto al prezzo più basso recente di 309,98€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è conveniente per chi cerca un monitor curvo di alta qualità. Se sei appassionato di giochi e desideri un'esperienza visiva coinvolgente, questo monitor è un'ottima scelta. Il monitor è venduto e spedito da Amazon Italia e gode di una garanzia di 3 anni con servizio di sostituzione entro 12 mesi.

Le specifiche tecniche

Il monitor KOORUI da 34 pollici è progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva e di qualità, grazie al suo pannello curvo 1000R e alla risoluzione WQHD 3440x1440. La sua frequenza di aggiornamento di 165Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono fluidità e reattività, ideali per i giocatori che desiderano prestazioni elevate. Inoltre, la copertura DCI-P3 del 90% assicura una riproduzione dei colori accurata, perfetta per contenuti visivi dettagliati.

Le misure del monitor.

Dotato di tecnologia Adaptive Sync, il monitor elimina problemi come screen tearing, mantenendo un'esperienza visiva fluida anche durante scene d'azione intense. Grazie alla compatibilità VESA e alle opzioni di regolazione dell'inclinazione, è possibile configurare il monitor in modo ergonomico per adattarsi al meglio alle proprie esigenze. La versatilità è ulteriormente migliorata con le connessioni 2xHDMI e DisplayPort, che consentono di passare facilmente da una console di gioco al PC.