L'Amiga con cui fu sviluppato Worms è tornato operativo e l'autore vuole aggiornare il gioco

Come saprete, Il primo Worms fu sviluppato da Andy Davidson e lanciato nell'ormai remoto 1995. L'uomo ha svelato su Twitter una novità che farà felici tutti i fan della serie e del retrogaming: il Commodore Amiga usato per la lavorazione è stato ripristinato ed è tornato funzionante. Ora vuole ridarsi allo sviluppo e aggiornare il primo Worms per completarlo, a quanto pare.