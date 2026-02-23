Il franchise di Saints Row “è morto”, Embracer Group non sembra più interessata a un reboot

In un messaggio su Discord, Stockman ha spiegato che, dopo un iniziale interesse, Embracer ha smesso di rispondergli . Ha usato il termine "ghosted", traducibile come "sparire senza dare spiegazioni".

Secondo Chris Stockman, design director del primo Saints Row , il franchise è ormai "praticamente morto" . Una dichiarazione che arriva pochi mesi dopo l'entusiasmo mostrato dallo stesso Stockman, che stava lavorando a una proposta per un nuovo capitolo su richiesta diretta di Embracer Group.

Una triste conclusione

"Onestamente penso che il franchise sia morto, purtroppo", ha scritto Stockman su Discord in risposta a un utente. "Ho la sensazione che Embracer non abbia alcuna capacità di farci qualcosa. Vorrei che le cose fossero diverse. Ho fatto del mio meglio per proporre una direzione da seguire, ma sono completamente spariti".

Come riportato a novembre, Stockman aveva rivelato con entusiasmo di essere stato contattato per lavorare a un pitch per un nuovo Saints Row, pensato come prequel della serie classica. Non sembrava un progetto campato per aria: il designer parlava di un'idea diventata "più di un semplice sogno" e del desiderio di "riunire la banda", ovvero gli sviluppatori del primo capitolo, per "riportare il franchise alle sue origini".

All'epoca avevamo sottolineato che fosse presto per festeggiare, dato che non c'era alcuna garanzia che il progetto avrebbe ricevuto il via libera. Purtroppo, il consiglio si è rivelato fondato.