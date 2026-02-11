Il prossimo God of War potrebbe uscire su più piattaforme: PC o anche altre console?

A riferirlo è ancora NateTheHate , un insider che ha un curriculum davvero notevole ed è considerato generalmente affidabile, solo che non ha potuto approfondire la questione e non è dunque chiaro cosa si intenda precisamente per multipiattaforma, considerando che l'arrivo dei giochi PlayStation su PC è ormai alquanto normale.

Un'altra apertura verso altre console?

"Tutto quello che posso dire è questo: quando sono iniziate le prime discussioni sul God of War 2D l'anno scorso, ho sentito dire che era tenuto in considerazione per un lancio multipiattaforma", ha riferito NateTheHate, tuttavia non sa dire ora se tale idea "si sia evoluta in un piano attivo".



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dunque bisogna considerare che sembrava fosse una specie di progetto tutto da confermare, ma a questo punto non si può dire che la cosa sia del tutto fuori logica, considerando i precedenti stabiliti da Helldivers 2 e LEGO Horizon Adventures, con il primo arrivato su Xbox Series X|S e il secondo su Nintendo Switch, oltre che su PC.

Per quanto riguarda il nuovo God of War, secondo varie fonti si tratterebbe di uno spin-off in forma di action adventure in 2D, con caratteristiche assimilabili ai metroidvania e un'impostazione in "2,5D", ovvero con grafica 3D ma struttura principalmente bidimensionale.