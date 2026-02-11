Google conferma: manca poco alla beta di Android 17, disponibile intanto Android 16 QPR3 Beta 2.1

Google ha ufficialmente confermato che la Beta 1 di Android 17 sarà disponibile a breve, rispettando perfettamente il calendario di sviluppo previsto. A tal proposito, attualmente è disponibile la beta 2.1 di Android 16 QPR3, praticamente la versione finale prima del prossimo ciclo. Vediamo tutti i dettagli.

Le novità di Android 16 QPR3 Beta 2.1 Questa versione migliora la stabilità dei dispositivi Pixel, nonché il comportamento della batteria e l'affidabilità complessiva. I telefoni della serie Pixel 6 e Pixel 7 riceveranno la build CP11.251209.009, mentre tutti gli altri riceveranno la versione CP11.251209.009.A1. Secondo quanto riportato, non sono state introdotte particolari modifiche impattanti: si tratta piuttosto di semplici miglioramenti, correzioni di bug e problematiche che potrebbero influire negativamente sull'uso quotidiano. Ricordiamo infatti alcune delle correzioni apportate (per la lista completa potete consultare il nostro articolo precedente): Risolto un problema che causava il blocco dell'app drawer durante lo scorrimento, che richiedeva aggiornamenti al modo in cui venivano visualizzati gli elementi dell'interfaccia utente

Android Auto registrava in modo errato il tempo di utilizzo dello schermo, influendo sulla durata della batteria

Risolti i problemi grafici e il calo delle prestazioni durante l'interazione con il pannello delle notifiche in modalità a schermo intero o PiP, migliorando il rendering del display

Risolto un problema di consumo eccessivo della batteria durante la notte ottimizzando il consumo energetico dei processi in background