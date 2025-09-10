Apple annuncia la batteria MagSafe esclusiva per iPhone 17 Air: costa più di 100 €

In occasione dell'evento Awe Dropping dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone 17, Apple ha anche annunciato la nuova batteria MagSafe. Quest'ultima, però, sarà disponibile esclusivamente per il modello Air e dovrebbe estenderne l'autonomia del 65%. Tuttavia, il prezzo è piuttosto elevato e il prodotto non è compatibile con altri iPhone. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.
Caratteristiche della batteria MagSafe per iPhone Air
La nuova batteria è disponibile nello store ufficiale di Apple e costa ben 115 €. Secondo quanto riportato, questo prodotto dovrebbe offrire il 65% di carica extra, permettendovi di avere più autonomia di qualsiasi altro modello. La batteria può essere agganciata allo smartphone e può essere sfruttata tutto il giorno: sarà il sistema a scegliere i momenti migliori per caricare il telefono.
In alternativa, è possibile ricaricare velocemente in wireless con una potenza fino a 12W, altrimenti potrete agganciare la batteria e collegare l'iPhone a un alimentatore da 20W o più, per una ricarica ancora più rapida. Come già detto, questa batteria è compatibile esclusivamente con i modelli Air, quindi non può essere utilizzata con gli altri smartphone della linea iPhone 17. Si tratta quindi di un accessorio che funge praticamente da powerbank esterno.
Design sottile, ma non troppo
Come riportato da un giornalista di The Verge, che ha avuto modo di testare la nuova batteria, il suo design non è estremamente sottile. Applicarla al super sottile iPhone Air, infatti, ha un risvolto negativo: lo smartphone diventa nuovamente più grande, rendendolo addirittura più spesso rispetto agli altri iPhone, sebbene non sia eccessivamente ingombrante. Un altro aspetto tedioso è legato all'esclusiva compatibilità con il modello Air. Le dimensioni della batteria sono infatti studiate appositamente per questo modello, rendendolo inutilizzabile con altri iPhone. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.