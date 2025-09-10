Apple annuncia la batteria MagSafe esclusiva per iPhone 17 Air: costa più di 100 €

In occasione dell'evento Awe Dropping dedicato alla presentazione dei nuovi iPhone 17, Apple ha anche annunciato la nuova batteria MagSafe. Quest'ultima, però, sarà disponibile esclusivamente per il modello Air e dovrebbe estenderne l'autonomia del 65%. Tuttavia, il prezzo è piuttosto elevato e il prodotto non è compatibile con altri iPhone. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

Caratteristiche della batteria MagSafe per iPhone Air La nuova batteria è disponibile nello store ufficiale di Apple e costa ben 115 €. Secondo quanto riportato, questo prodotto dovrebbe offrire il 65% di carica extra, permettendovi di avere più autonomia di qualsiasi altro modello. La batteria può essere agganciata allo smartphone e può essere sfruttata tutto il giorno: sarà il sistema a scegliere i momenti migliori per caricare il telefono. La batteria Magsafe per Iphone 17 Air In alternativa, è possibile ricaricare velocemente in wireless con una potenza fino a 12W, altrimenti potrete agganciare la batteria e collegare l'iPhone a un alimentatore da 20W o più, per una ricarica ancora più rapida. Come già detto, questa batteria è compatibile esclusivamente con i modelli Air, quindi non può essere utilizzata con gli altri smartphone della linea iPhone 17. Si tratta quindi di un accessorio che funge praticamente da powerbank esterno. Apple presenta iPhone 17, Pro, Pro Max e Air: quattro modelli, nuovo design e tante novità interessanti