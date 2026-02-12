Leon è in piena forma nel nuovo trailer di Resident Evil Requiem dello State of Play di febbraio

Durante lo State of Play di febbraio è stato pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem. Si tratta del quarto trailer ufficiale, che ha mostrato il gioco in una versione praticamente finita, considerando che sarà pubblicato il 27 febbraio 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Nel video possiamo vedere un Leon in piena forma, che combatte come una furia, prodigandosi anche in dei colpi spettacolari.

In Resident Evil Requiem, si torna a Raccoon City, una città del Midwest degli Stati Uniti che un tempo ospitava il quartier generale della Umbrella, multinazionale farmaceutica di fama globale. Dopo l'epidemia del 1998, il governo autorizzò un attacco missilistico sulla città nel tentativo di contenere rapidamente la crisi, ma l'intera vicenda venne presto messa a tacere e coperta dal silenzio.

Grace Ashcroft è un'analista dell'FBI esperta in intelligence, dotata di eccezionali capacità deduttive e di una concentrazione fuori dal comune. La morte della madre l'ha segnata profondamente, spingendola verso la totale dedizione al lavoro.

Leon S. Kennedy è uno dei sopravvissuti all'incidente di Raccoon City. Guidato da un incrollabile senso di giustizia e da straordinarie abilità fisiche, agisce come agente del DSO specializzato nella lotta al bioterrorismo.