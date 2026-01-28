Già si parla di Samsung Galaxy S27: lo smartphone potrebbe non adottare l'Exynos e affidarsi direttamente al futuro Snapdragon

Secondo un recente rumor proveniente dal noto insider Digital Chat Station , Samsung starebbe valutando l'utilizzo del processo produttivo 2nm GAA (Gate-All-Around) per realizzare una versione "custom tuned" dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro , destinata proprio ai Galaxy S27. Per Samsung, una soluzione completamente Exynos, rappresenterebbe il modo migliore per ridurre i costi e rafforzare la propria divisione interna di semiconduttori.

Samsung Galaxy S27 e la collaborazione con Qualcomm

Una collaborazione con Qualcomm avrebbe un vantaggio strategico altrettanto importante: aumentare i ricavi della divisione Foundry, attirando uno dei clienti più rilevanti del settore e riducendo al tempo stesso la dipendenza globale da TSMC. Non sarebbe la prima volta che Qualcomm valuta un approccio a doppia fonderia. In passato è emerso che i lavori di progettazione dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 sul processo 2nm di Samsung sarebbero già stati completati.

Ora, le indiscrezioni suggeriscono che lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro possa essere prodotto sul nodo 2nm GAA di Samsung, beneficiando di una messa a punto specifica per i dispositivi Galaxy. Le differenze rispetto alla versione standard potrebbero includere frequenze CPU e GPU leggermente più elevate, anche se non si prevedono funzionalità esclusive sostanziali.