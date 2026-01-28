Già si parla di Samsung Galaxy S27: lo smartphone potrebbe non adottare l'Exynos e affidarsi direttamente al futuro Snapdragon

Il lancio della futura serie Samsung Galaxy S27 potrebbe non essere esclusivamente basato su chipset Exynos, come inizialmente ipotizzato, ma adottare una strategia più articolata che coinvolge nuovamente Qualcomm.
Secondo un recente rumor proveniente dal noto insider Digital Chat Station, Samsung starebbe valutando l'utilizzo del processo produttivo 2nm GAA (Gate-All-Around) per realizzare una versione "custom tuned" dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, destinata proprio ai Galaxy S27. Per Samsung, una soluzione completamente Exynos, rappresenterebbe il modo migliore per ridurre i costi e rafforzare la propria divisione interna di semiconduttori.
Samsung Galaxy S27 e la collaborazione con Qualcomm
Una collaborazione con Qualcomm avrebbe un vantaggio strategico altrettanto importante: aumentare i ricavi della divisione Foundry, attirando uno dei clienti più rilevanti del settore e riducendo al tempo stesso la dipendenza globale da TSMC. Non sarebbe la prima volta che Qualcomm valuta un approccio a doppia fonderia. In passato è emerso che i lavori di progettazione dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 sul processo 2nm di Samsung sarebbero già stati completati.
Ora, le indiscrezioni suggeriscono che lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro possa essere prodotto sul nodo 2nm GAA di Samsung, beneficiando di una messa a punto specifica per i dispositivi Galaxy. Le differenze rispetto alla versione standard potrebbero includere frequenze CPU e GPU leggermente più elevate, anche se non si prevedono funzionalità esclusive sostanziali.
Quanto è probabile questa soluzione per il futuro Samsung Galaxy S27
La credibilità di questo scenario è rafforzata dai progressi tecnici della fonderia Samsung. I rendimenti del processo 2nm GAA sarebbero arrivati intorno al 50%, mentre l'azienda sta promuovendo attivamente la sua seconda generazione, nota come SF2P. Questo rende Samsung una valida alternativa per diversi clienti, soprattutto in un momento in cui TSMC è sotto forte pressione a causa dell'elevata domanda di wafer a 2nm.
Tuttavia, questa possibile collaborazione non è priva di conseguenze interne. Un accordo con Qualcomm rischierebbe di limitare l'adozione degli Exynos nella serie Galaxy S27, proprio mentre la divisione Exynos sembra aver ritrovato fiducia grazie all'Exynos 2600. Si tratta, comunque, di informazioni non confermate e da prendere con cautela.