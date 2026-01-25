Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbe avere delle frequenze che superano i 5,5Ghz su smartphone

Qualcomm si prepara a spingere ancora più in alto l'asticella delle prestazioni nel settore mobile con il prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere proposto in due varianti, una standard e una Pro decisamente più spinta. Proprio quest'ultima sarebbe al centro di un rumor particolarmente interessante, che parla di frequenze di clock mai viste prima su uno smartphone.

Secondo un post pubblicato su Weibo dal noto leaker Fixed Focus Digital, i primi test interni del nuovo chip avrebbero già raggiunto la soglia dei 5GHz. Ancora più sorprendente è l'ipotesi avanzata dallo stesso tipster, secondo cui il limite massimo teorico potrebbe collocarsi tra 5,5GHz e 6,0GHz.