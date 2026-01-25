Disponibile la Fighting Force Collection, con entrambi i capitoli

Fighting Force e Fighting Force 2 ritornano sui nostri schermi grazie alla Fighting Force Collection , disponibile per 19,50 euro su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch . Parliamo di due piacchiaduro a scorrimento che provarono a portare il genere in 3D, con risultati non proprio esaltanti. Comunque sia hanno indubbiamente un loro valore storico.

Fighting Force fu pubblicato originariamente nel 1997 e permette di vestire i panni di Hawk Manson, Mace Daniels, Alana McKendricks o Ben "Smasher" Johnson, che combattono per sconfiggere il malvagio Dr. Dex Zeng.

Fighting Force è giocabile da soli o i modalità cooperativa. Ogni personaggio dispone di decine di mosse, con cui deve farsi strada lungo sette livelli pieni d'azione. Il gameplay offre anche armi armi come lanciarazzi, fucili, tubi, pistole, granate e molto altro, per non tradire il genere.

Fighting Force 2 fu pubblicato nel 1999 e permette ai giocatori di vestire i panni di Hawk Manson, che sta indagando segretamente sugli esperimenti di clonazione umana della Knackmiche Corporation. Rispetto al primo capitolo, qui il gameplay è più diversificato, nonostante i combattimenti corpo a corpo rimangano predominanti. Anche in questo caso, si parla di un arsenale di oltre 20 armi da usare per sopravvivere.

Una foto dell'edizione fisica

Da sottolineare che attualmente la Fighting Force Collection è disponibile solo in formato digitale. Presto però, uscirà anche in formato fisico per PlayStation 5 e Nintendo Switch. Quando? Attualmente viene indicato tra il 1° aprile e il 30 giugno. Si spera che la data definitiva arrivi presto.