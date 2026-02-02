Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF, la recensione del mouse da gaming in fibra di carbonio

Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF segna l'ingresso dell'azienda californiana nel segmento dei mouse in fibra di carbonio con un modello che riprende le eccellenti specifiche già apprezzate nelle versioni Ultralight e Magnesium Alloy, optando però per un materiale particolarmente tecnico, che unisce leggerezza e resistenza.
Disponibile sul sito ufficiale Corsair a un prezzo inevitabilmente superiore rispetto agli altri due prodotti della stessa famiglia, pari a 179,99€, il Sabre V2 Pro Wireless CF può contare su tripla connettività, 33.000 DPI di risoluzione, polling rate da 8.000 Hz, un peso di 55 grammi e un'ottima autonomia, capace di raggiungere le 120 ore di funzionamento.
Caratteristiche tecniche del Sabre V2 Pro Wireless CF
Come detto, sul piano delle specifiche tecniche la base del Sabre V2 Pro Wireless CF è la stessa di cui vi abbiamo parlato nella recensione del Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless. Ci troviamo dunque di fronte a un mouse munito di sensore Marksman S con risoluzione di 33.000 DPI, switch custom tattili meccanici da 100 milioni di click, un'accelerazione pari a 50 G, una velocità di tracciamento di 750 IPS e una precisione del 99,7%.
Anche in questo caso il polling rate è di 8.000 Hz sia in modalità cablata che wireless 2,4 GHz, grazie all'adattatore USB presente nella confezione (che però va collegato al cavo, anch'esso incluso, e non al PC), ma ci sono due differenze importanti: la prima è l'autonomia, che raggiunge le 120 ore contro le 70 del modello Ultralight; la seconda è l'aggiunta della connettività Bluetooth, che torna inevitabilmente utile nei contesti diversi dal gaming.
Dopodiché c'è la questione relativa ai materiali e al peso. Il mouse, come detto, misura 55 grammi: molto più dei 36 che rendono l'Ultralight... ultraleggero, ma in ogni caso un valore estremamente contenuto, che lo pone alla pari anche con diversi dispositivi dal design traforato. Quella della fibra di carbonio è una scelta senz'altro notevole e sono ancora pochi i mouse che l'hanno compiuta, probabilmente proprio per via dei costi che comporta.
Se infatti andate a rileggere la nostra recensione dell'ASUS ROG Harpe Ace Extreme, che ha un prezzo pari a ben 279,99€, vi renderete conto di quanto questo materiale possa incidere sul listino e di come dunque Corsair sia stata in grado di ottimizzarne l'impiego e i processi produttivi, arrivando nei negozi con un mouse certamente costoso ma non a quei livelli.
Merita naturalmente una menzione la custodia in nylon presente all'interno della confezione del Sabre V2 Pro Wireless CF, che consente di trasportare il mouse comodamente insieme al cavo e all'adattatore, e che è dotata di una pratica chiusura con zip laterale.
Scheda tecnica Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF
- Design: simmetrico
- Switch: custom meccanici da 100 milioni di click
- Connettività: wireless 2,4 GHz, Bluetooth, cablata
- Sensore: Marksman S
- Risoluzione: fino a 33.000 DPI
- Polling rate: fino a 8.000 Hz
- Autonomia: fino a 120 ore
- Programmabile: sì, quattro profili
- Illuminazione RGB: no
- Accessori: cavo, adattatore USB
- Dimensioni: 122,9 x 64,1 x 38,8 millimetri
- Peso: 55 grammi
- Prezzo: 179,99€
Design: uguale o diverso?
Disponibile unicamente nella colorazione nera, con la finitura "quadrettata" tipica dei mouse in fibra di carbonio, il Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF sembra possedere a una prima occhiata un design simmetrico identico a quello del modello Ultralight, ma in realtà ci sono delle differenze per quanto concerne le dimensioni, in questo caso leggermente superiori.
Le soluzioni estetiche adottate dai progettisti sono tuttavia le stesse, con i pulsanti principali che formano una sorta di "U" aperta in corrispondenza del corridoio centrale che contiene lo scroller, purtroppo dotato di un'unica modalità di scorrimento e non collocato in corrispondenza di un tasto per la selezione dei DPI, stavolta presente ma piazzato sul fondo del dispositivo.
Sono uguali anche le serigrafie applicate: la più evidente è quella del logo Corsair, che troviamo in corrispondenza del palmo, ma ce n'è anche una seconda sul lato sinistro dell'apparecchio, nella porzione frontale rispetto ai due tasti extra laterali, caratterizzata da una sorta di gradiente composto da simboli e dalla piccola scritta "Sabre".
Infine il fondo, che come detto vede la presenza di un tasto per la selezione dei DPI che sull'Ultralight non c'era, piazzato in maniera simmetrica rispetto al selettore relativo alla tipologia di connessione. Gli "skate" sono due semicerchi inseriti in corrispondenza delle estremità superiore e inferiore del dispositivo, ma nella confezione ce ne sono altri, insieme a degli adesivi per migliorare il grip.
Esperienza d'uso
Abbiamo provato il Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF per diversi giorni e in diversi ambiti. Come già detto, la presenza della connettività Bluetooth oltre al wireless ad alta velocità consente di sfruttare il mouse anche in situazioni diverse dal gaming, per la produttività o la semplice navigazione in rete, complice l'ottima autonomia e l'eccellente ergonomia.
Quando si gioca, naturalmente, il polling rate da 8.000 Hz e l'alta risoluzione fanno tutta la differenza del mondo, in combinazione con le infinite personalizzazioni che è possibile effettuare utilizzando il software gratuito iCue oppure l'interfaccia Corsair Web Hub, modificando ogni singolo parametro e salvando poi la configurazione grazie ai quattro diversi profili disponibili.
Come nel caso dell'Ultralight, anzi a maggior ragione visto il peso superiore, il Sabre V2 Pro Wireless CF resta aderente alle superfici anche durante i cambi di direzione più improvvisi, confermandosi molto stabile e sorprendentemente fermo fra le dita, complice una finitura che soprattutto sui lati sembra sia stata studiata per migliorare il grip.
Caratteristiche che abbiamo avuto modo di notare giocando soprattutto a Call of Duty: Black Ops 7, dove la quasi totale assenza di pre-travel e l'ottimo posizionamento dei tasti extra laterali consentono di reagire molto rapidamente durante i confronti, mirando e sparando con grande velocità e precisione anche nelle sequenze più caotiche.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.5
Quando si parla di mouse in fibra di carbonio è chiaro che ci troviamo ancora in un terreno poco battuto, ma il Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF si rivela fin da subito un dispositivo particolarmente solido, dotato di specifiche eccellenti che riprendono l'ottimo lavoro fatto con il modello Ultralight ma aggiungono in questo caso la connettività Bluetooth e un'autonomia sostanzialmente migliorata. Il peso non è estremamente ridotto ma si mantiene molto contenuto, eppure la tenuta durante le sessioni di gioco si conferma ottima e il mix di risoluzione e polling rate a 8K fanno una grande differenza negli ambiti competitivi.
PRO
- Componentistica eccellente, materiali premium
- Ottima autonomia, tripla connettività
- Bello da vedere e con una custodia inclusa
CONTRO
- Prezzo importante
- Tasto per i DPI collocato sul fondo