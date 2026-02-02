Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF, la recensione del mouse da gaming in fibra di carbonio

Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF segna l'ingresso dell'azienda californiana nel segmento dei mouse in fibra di carbonio con un modello che riprende le eccellenti specifiche già apprezzate nelle versioni Ultralight e Magnesium Alloy, optando però per un materiale particolarmente tecnico, che unisce leggerezza e resistenza.

Caratteristiche tecniche del Sabre V2 Pro Wireless CF

Come detto, sul piano delle specifiche tecniche la base del Sabre V2 Pro Wireless CF è la stessa di cui vi abbiamo parlato nella recensione del Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless. Ci troviamo dunque di fronte a un mouse munito di sensore Marksman S con risoluzione di 33.000 DPI, switch custom tattili meccanici da 100 milioni di click, un'accelerazione pari a 50 G, una velocità di tracciamento di 750 IPS e una precisione del 99,7%.

Anche in questo caso il polling rate è di 8.000 Hz sia in modalità cablata che wireless 2,4 GHz, grazie all'adattatore USB presente nella confezione (che però va collegato al cavo, anch'esso incluso, e non al PC), ma ci sono due differenze importanti: la prima è l'autonomia, che raggiunge le 120 ore contro le 70 del modello Ultralight; la seconda è l'aggiunta della connettività Bluetooth, che torna inevitabilmente utile nei contesti diversi dal gaming.

Dopodiché c'è la questione relativa ai materiali e al peso. Il mouse, come detto, misura 55 grammi: molto più dei 36 che rendono l'Ultralight... ultraleggero, ma in ogni caso un valore estremamente contenuto, che lo pone alla pari anche con diversi dispositivi dal design traforato. Quella della fibra di carbonio è una scelta senz'altro notevole e sono ancora pochi i mouse che l'hanno compiuta, probabilmente proprio per via dei costi che comporta.

Il Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF visto dall'alto

Se infatti andate a rileggere la nostra recensione dell'ASUS ROG Harpe Ace Extreme, che ha un prezzo pari a ben 279,99€, vi renderete conto di quanto questo materiale possa incidere sul listino e di come dunque Corsair sia stata in grado di ottimizzarne l'impiego e i processi produttivi, arrivando nei negozi con un mouse certamente costoso ma non a quei livelli.

Merita naturalmente una menzione la custodia in nylon presente all'interno della confezione del Sabre V2 Pro Wireless CF, che consente di trasportare il mouse comodamente insieme al cavo e all'adattatore, e che è dotata di una pratica chiusura con zip laterale.

La bella custodia in nylon inclusa nella confezione del Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF

Scheda tecnica Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF