Il cosplay di Nico Robin da Desiluted stile Miss All Sunday riproduce l'outfit da cowgirl in One Piece

One Piece è ormai un mito che travalica i limiti del manga e dell'anime entrando a tutti gli effetti nella cultura popolare, tanto più che è ormai soggetto anche di una serie TV pubblicata da Netflix, dunque non stupisce che continui ad essere una costante fonte d'ispirazione per varie interpretazioni, come questo ottimo cosplay di Nico Robin, personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, da parte della splendida Desiluted, che riprende il classico stile da cowgirl della versione Miss All Sunday.
Si tratta di un personaggio classico della serie, ormai uno dei punti fermi all'interno del cast come parte della ciurma di Cappello di Paglia per numerosi anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works nel ruolo di Miss All Sunday. Dopo i primi incontri/scontri, Nico Robin è diventata un vero e proprio pilastro della compagnia di eroi, ricoprendo il ruolo di archeologa della ciurma.
La Nico Robin di Desiluted
Il cosplay di Desiulted, in questo caso, riprende proprio uno dei primi look visti con l'entrata in scena di Nico Robin fin dalle prime scene, ovvero il completo in stile cowgirl con cui si è presentata per la prima volta nell'arco narrativo di Alabasta nel ruolo di Miss All Sunday.
Come suo solito, la modella effettua anche in questo caso una ricostruzione perfetta del costume, presentandosi con il caratteristico lungo cappotto sopra uno sgargiante vestito decisamente succinto e sfoggiando vari particolari alquanto appariscenti del vestito in stile cowgirl, come il caratteristico cappello, in una delle versioni più stravaganti viste del personaggio in questione.
