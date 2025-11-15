Astroneer arriva anche su PS5, l'upgrade da PS4 sarà gratis per tutti

Su PS5 4K a 60 fps con supporto al DualSense

Stando ai dettagli svelati dagli sviluppatori, su PS5 il gioco offrirà una qualità visiva superiore grazie alla risoluzione 4K nativa, mentre il framerate si assesterà sui 60 fotogrammi al secondo. Inoltre, il gioco supporterà le funzionalità del DualSense, per quanto non sono stati svelati ulteriori dettagli in merito.

Pubblicato su Steam nel 2016 e arrivato negli anni successivi anche su Xbox, PS4 e Nintendo Switch, Astroneer è un gioco di esplorazione spaziale che ci vede impegnati a vagare tra pianeti alla ricerca di risorse. Noi impersoniamo un Astroneer, esploratori dello spazio delle nuove frontiere, che vagano nella galassia alla ricerca di risorse. Il notro compito quindi sarà quello di ottenere materiali e oggetti dedicati al crafting o per rivenderli, in modo da acquisire nuovi strumenti e maggiore importanza nell'economia spaziale. Una formula che riesce a conquistare grazie alla sua semplicità, atmosfera e trovate interessanti. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Astroneer in versione PS5.