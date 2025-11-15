ChatGPT continua a dominare ma Gemini attira sempre più utenti, secondo gli ultimi dati

ChatGPT si conferma il leader indiscusso dell'IA. Il chatbot è utilizzato da una fetta impressionante di utenti, ma Gemini sta lentamente conquistando terreno, raddoppiando la propria quota di traffico nell'ultimo anno. In questa corsa all'IA i concorrenti sono diversi: Anthropic, Microsoft, Meta Google, xAI. Insomma, un panorama molto affollato, in cui solo pochi attori riescono davvero a emergere. Scopriamo gli ultimi dati aggiornati.
Una sfida in espansione
Stando ai dati condivisi da Similarweb, OpenAI continua a dominare la classifica registrando il 72,3% del traffico web, mentre Gemini ha superato la soglia del 10%, raggiungendo precisamente il 13,7%. Questo le permette di competere meglio con ChatGPT rispetto all'anno precedente. Ricordiamo infatti che quest'ultima aveva registrato l'86,6% del traffico dodici mesi fa, mentre Gemini il 5,6%. Negli ultimi tre mesi, invece, ChatGPT è passata dal 74,1% al 72,3%.
Questi dati dimostrano che la crescita di Gemini è stata costante e significativa, rispetto a tutte le altre piattaforme. Basti pensare a DeepSeek, che ha riportato un'impennata del 6,1% nel 2024, per poi scendere al 3,9% sei mesi dopo. Google sta quindi facendo progressi concreti nel mercato dell'IA generativa e, sebbene ChatGPT continui a dominare, rappresenta una concreta "minaccia".
A contribuire potrebbero essere diversi fattori, dall'integrazione in prodotti facilmente usati da tanti utenti a una roadmap coerente ed efficace, con alternative sempre più attraenti e funzionali. Insomma, il risultato di una strategia combinata.
Le ultime novità di Gemini
Come vi abbiamo detto, Gemini è sempre più integrato nei nostri dispositivi. Basti pensare all'arrivo di Gemini su Google TV oppure all'audio nativo di Gemini Live in grado di offrire conversazioni ancora più fluide ed espressive.
L'assistente è stato introdotto anche su Google Maps, con l'obiettivo di rendere la navigazione più naturale e interattiva. Nel frattempo, OpenAI ha annunciato la disponibilità di GPT-5.1, modello ancora più intelligente e preciso. Voi usate ChatGPT o Gemini? In tal caso, quali aspetti preferite maggiormente?