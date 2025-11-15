ChatGPT continua a dominare ma Gemini attira sempre più utenti, secondo gli ultimi dati

ChatGPT si conferma il leader indiscusso dell'IA. Il chatbot è utilizzato da una fetta impressionante di utenti, ma Gemini sta lentamente conquistando terreno , raddoppiando la propria quota di traffico nell'ultimo anno. In questa corsa all'IA i concorrenti sono diversi: Anthropic, Microsoft, Meta Google, xAI. Insomma, un panorama molto affollato, in cui solo pochi attori riescono davvero a emergere. Scopriamo gli ultimi dati aggiornati.

Una sfida in espansione

Stando ai dati condivisi da Similarweb, OpenAI continua a dominare la classifica registrando il 72,3% del traffico web, mentre Gemini ha superato la soglia del 10%, raggiungendo precisamente il 13,7%. Questo le permette di competere meglio con ChatGPT rispetto all'anno precedente. Ricordiamo infatti che quest'ultima aveva registrato l'86,6% del traffico dodici mesi fa, mentre Gemini il 5,6%. Negli ultimi tre mesi, invece, ChatGPT è passata dal 74,1% al 72,3%.

I dati

Questi dati dimostrano che la crescita di Gemini è stata costante e significativa, rispetto a tutte le altre piattaforme. Basti pensare a DeepSeek, che ha riportato un'impennata del 6,1% nel 2024, per poi scendere al 3,9% sei mesi dopo. Google sta quindi facendo progressi concreti nel mercato dell'IA generativa e, sebbene ChatGPT continui a dominare, rappresenta una concreta "minaccia".

A contribuire potrebbero essere diversi fattori, dall'integrazione in prodotti facilmente usati da tanti utenti a una roadmap coerente ed efficace, con alternative sempre più attraenti e funzionali. Insomma, il risultato di una strategia combinata.