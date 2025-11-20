I giochi gratis su Epic Games Store del 20 novembre sono disponibili

Sono disponibili i giochi gratis su Epic Games Store di oggi, 20 novembre: come annunciato si tratta di Zoeti e di Godzilla Voxel Wars, e gli utenti della piattaforma digitale di Epic Games potranno scaricarli per una settimana senza alcun costo.

Zoeti è un roguelike a turni che intreccia strategia, costruzione del mazzo e meccaniche in stile card battler in un modo sorprendentemente originale. Catapultati in un regno un tempo pacifico, ora invaso dai mostri, dovremo vestire i panni di un eroe Star-Soul, uno dei pochi prescelti in grado di respingere il male che infesta la terra.

Alla base del gameplay c'è un'idea semplice ma brillante: sfruttare combinazioni di poker (coppia, scala reale, fulle molte altre) per effettuare azioni offensive e difensive: ogni abilità è legata a una specifica mano, e più complessa è la combinazione, maggiore sarà l'impatto dell'attacco o del potenziamento.

Durante l'avventura sarà possibile potenziare il proprio arsenale, ottenendo nuove capacità tramite battaglie, scoperte ambientali, acquisti o missioni secondarie. Le sinergie che emergono tra le diverse carte e abilità consentono strategie ricche e variegate, fondamentali per superare le sfide più ostiche proposte dal gioco.