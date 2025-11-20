0

Harry Potter: l’ascesa dei Mangiamorte è il gioco da tavola in cui dovrai sconfiggere Voldemort, mega sconto per il Black Friday

Su Amazon, oggi, primo giorno della settimana del Black Friday, è disponibile un super sconto su Harry Potter: l'ascesa dei Mangiamorte di Asmodee.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Harry Potter: l’ascesa dei Mangiamorte

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata della settimana del Black Friday, è disponibile un maxi sconto del 44% sul gioco da tavola targato Asmodee, Harry Potter: l'ascesa dei Mangiamorte. Prezzo finale d'acquisto di 27,99€, di poco sopra il minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui in basso: Il gioco da tavolo ambientato nel mondo di Harry Potter sfida i giocatori a reclutare Maghi e sconfiggere i Mangiamorte prima che Lord Voldemort e le sue forze del male corrompano i Luoghi magici o prima che troppi Maghi vengano persi. L'obiettivo finale è chiaro: sconfiggere Lord Voldemort.

Ulteriori dettagli sul gioco

La scatola include tutto il necessario per immergersi nell'avventura: 44 Carte Personaggio (33 Maghi, 10 Mangiamorte e 1 Voldemort), una miniatura scolpita di Lord Voldemort, una plancia Luoghi composta da tre parti incastrabili e 6 Carte Quartier Generale, due per ciascuna delle tre affiliazioni.

71E8Whnkqil Ac Sl1500

Completano il set 1 Carta Malvagio grande, 6 Gettoni Missione, 6 Carte Posizione, 14 Dadi Mago, 1 Dado Voldemort a 8 facce, 24 Gettoni Incantesimo, 60 Segnalini Danni, 15 Segnalini Corruzione e un dettagliato regolamento. Il gioco è pensato per 2-4 giocatori, consigliato dai 11 anni in su, con una durata media per partita di 60 minuti.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Harry Potter: l’ascesa dei Mangiamorte è il gioco da tavola in cui dovrai sconfiggere Voldemort, mega sconto per il Black Friday