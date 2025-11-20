Harry Potter: l’ascesa dei Mangiamorte è il gioco da tavola in cui dovrai sconfiggere Voldemort, mega sconto per il Black Friday

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata della settimana del Black Friday, è disponibile un maxi sconto del 44% sul gioco da tavola targato Asmodee, Harry Potter: l'ascesa dei Mangiamorte. Prezzo finale d'acquisto di 27,99€, di poco sopra il minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui in basso: Il gioco da tavolo ambientato nel mondo di Harry Potter sfida i giocatori a reclutare Maghi e sconfiggere i Mangiamorte prima che Lord Voldemort e le sue forze del male corrompano i Luoghi magici o prima che troppi Maghi vengano persi. L'obiettivo finale è chiaro: sconfiggere Lord Voldemort.