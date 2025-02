ASUS: arriverà solo in America il Fragrance Mouse, che diffonde profumo mentre lavori

Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo di lancio , ma ASUS sta scommettendo sulla combinazione tra tecnologia e benessere, puntando su un'esperienza d'uso multisensoriale. Tuttavia, nemmeno negli USA sarà possibile avere il "pacchetto completo": per chi sperava di completare il set con il laptop Adol 14 Air Fragrance Edition, c'è una cattiva notizia, visto che il notebook profumato è stato rilasciato solo in Cina e non ci sono conferme di una sua distribuzione globale.

Un mouse ricaricabile

Con il Fragrance Mouse, ASUS introduce un concetto innovativo di periferiche che coinvolgono più sensi, un esperimento che potrebbe attrarre sia appassionati di tecnologia che chi cerca un ambiente di lavoro più rilassante.

Ad ora questo mouse è pensato solo per il mercato USA, quindi con tutta probabilità non arriverà mai qui in Europa. Non è noto nemmeno se sarà possibile usare oli essenziali in modo indipendente, o se si dovranno usare soltanto le fiale ricaricabili di ASUS.