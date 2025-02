Il cosplay di Reze da Chainsaw Man firmato Miruqi è una bomba

Chainsaw Man è sempre uno dei manga più seguiti nel mondo, favorito anche dalla presenza di una grande quantità di personaggi carismatici, come dimostrano le numerose reinterpretazioni proposte dai fan, tra le quali questo ottimo cosplay di Reze da parte di Miruqi, che ripropone in maniera perfetta l'enigmatica ragazza presente nell'arco a lei dedicato nella serie.

Si potrebbe dire che è veramente una bomba, per fare un facile gioco di parole in riferimento all'identità della ragazza in questione. In ogni caso, per evitare eventuali spoiler possiamo dire che Reze è comunque un personaggio che è rimasto fortemente impresso in gran parte dei fan di Chainsaw Man: nonostante la sua natura fortemente ambigua, si tratta di una ragazza molto affascinante, con diverse sfaccettature.

Nel cosplay di Miruqi, Reze viene riprodotta in uno dei suoi abiti casual e nella sua forma umana standard, con tanto di fiori che ricordano una scena particolarmente "romantica" di Chainsaw Man.