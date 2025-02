Dragon Ball Z: Kakarot - DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Part 1 e 2 hanno periodi di uscita e prezzi

Si tratta dunque di un'attesa ancora lunga, ma intanto sono emersi vari dettagli sulla prima parte dell'espansione e anche il prezzo , considerando che è possibile acquistare il pacchetto contenente entrambe le parti chiamato DAIMA: Adventure Through The Demon Realm Pack al costo di 34,99€.

Da Cyberconnect2 e Bandai Namco arrivano nuove informazioni su Dragon Ball Z: Kakarot - Daima: Adventure Through the Demon Realm Part 1 , la nuova espansione prevista per il gioco che ripercorre la storia di Goku in Dragon Ball arrivando a mettere in scena gli eventi della nuova serie animata: il periodo di uscita è ora circoscritto ai mesi tra luglio e settembre 2025, mentre Part 2 è prevista tra gennaio e marzo 2026.

Una storia tutta nuova

DAIMA: Adventure Through The Demon Realm è un'ampia espansione che porta avanti la storia di Goku mettendo in scena gli eventi tratti dalla nuova serie animata Dragon Ball: Daima, che vede il protagonista tornare piccolo insieme agli altri personaggi della serie a causa di un incantesimo.

In questa nuova situazione, i nostri eroi devono viaggiare attraverso il mondo demoniaco, combattere nuovi nemici e scoprire nuovi misteri dietro questa congiura nei loro confronti.

Dal punto di vista del gameplay, la struttura rimane la stessa del gioco principale, ma ovviamente avremo a che fare con personaggi caratterizzati dal nuovo aspetto rimpicciolito e anche con nuove tecniche di combattimento derivate direttamente dagli eventi della serie.

Il bastone allungabile tornerà ad essere un elemento particolarmente centrale per Goku, si riceverà supporto da Panzi e altri personaggi e ci saranno nuove mosse da imparare e utilizzare nel corso degli scontri. Dopo l'iniziale finestra di lancio, si definisce maggiormente l'uscita di Dragon Ball Z: Kakarot - Daima: Adventure Through the Demon Realm Part 1, in attesa di ulteriori informazioni.