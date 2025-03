Samsung Odyssey G3 27" 180Hz in sconto per le Offerte di Primavera

Durante le Offerte di Primavera su Amazon, è disponibile il Samsung Odyssey G3 S27DG302, un monitor da gaming pensato per chi cerca velocità, fluidità e comfort visivo. Il prezzo è sceso a 139,90€, rispetto ai 249,00€ di listino. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il monitor offre un pannello VA da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080), un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms. È dotato di tecnologia AMD FreeSync per eliminare tearing e stuttering durante il gameplay, e garantisce ottimi livelli di contrasto (3000:1), ideali anche per film e contenuti multimediali.

Prestazioni reattive e comfort visivo

Ottima anche la dotazione di porte: include HDMI, DisplayPort, ingresso audio e un supporto ergonomico regolabile in altezza con funzionalità pivot. Le tecnologie Flicker-Free ed Eye Saver Mode migliorano ulteriormente il comfort durante lunghe sessioni di utilizzo.

Le dimensioni del monitor

Il Samsung Odyssey G3 è progettato per chi gioca in modo competitivo, ma è perfetto anche per l'uso quotidiano grazie alla qualità del pannello e alle opzioni di regolazione. Il supporto regolabile consente di trovare sempre la posizione ideale per lunghe sessioni al PC.