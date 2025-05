Call of Duty: Black Ops 6 presenta la Stagione 4 con due trailer e un grande ritorno

Il nuovo personaggio potrà essere sbloccato all'interno del Battle Pass, con una selezione di skin che raccontano la sua trasformazione: dalla "Supermax" in abiti carcerari alla versione BlackCell, dove catene e maschera completano il suo look da villain.

Call of Duty Warzone Mobile sta per essere rimosso dagli store ma ringrazia i fan con speciali incentivi

Activision ha presentato la Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 con due trailer e un grande ritorno che viene rivelato al termine del video cinematografico con protagonista il solito Russell Adler, qui impegnato in un'operazione di estrazione.

Obiettivo raggiunto?

In attesa della partenza della Stagione 4, fissata al 29 maggio, Call of Duty: Black Ops 6 sembra essersi imposto come il gioco dai maggiori incassi in assoluto per la serie e dunque pare che Activision e Microsoft abbiano raggiunto il proprio obiettivo.

Dopo gli accorgimenti apportati all'esperienza online con le prime tre stagioni, la Stagione 4 andrà dunque a consolidare il lavoro svolto finora e a porre le basi per il futuro del celebre sparatutto, grazie a una roadmap che appare davvero ricca e interessante.