Neon Inferno è un incrocio cyberpunk fra Contra e Sunset Riders, ecco il trailer

Il trailer del gameplay pubblicato in occasione del Secret Sauce Showcase 2025 rivela che Neon Inferno è un incrocio cyberpunk fra Contra e Sunset Riders, ed è anche possibile provarlo grazie a una demo gratuita disponibile su Steam.

Sviluppato da Zenovia Interactive e in arrivo il prossimo 2 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Neon Inferno ci catapulterà in una versione distopica di New York devastata dalle guerre fra bande criminali, al comando di una coppia di sicari italiani: Angelo Morano o Mariana Vitti.

Incaricati dalla "Famiglia", i due personaggi dovranno farsi largo fra orde di nemici fino a imporre la volontà della loro organizzazione, affrontando avversari di qualsiasi genere, dai criminali di strada ai ninja cybernetici, passando per enormi boss robotici come quello che si vede nel trailer.

Come detto, lato gameplay l'esperienza miscela meccaniche run & gun e gallery shooter, impreziosita da una grafica in pixel art che enfatizza l'ispirazione retrò di questo interessante progetto.