Xbox Game Pass svela i nuovi giochi della seconda metà di giugno, con EA FC 24 e vari altri titoli

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per la seconda metà di giugno 2024, con una mandata che contiene EA Sports FC 24 e vari altri giochi interessanti, per un totale di 6 titoli, salvo ulteriori sorprese.

Vediamo dunque la lista di giochi annunciati in arrivo per gli abbonati nelle prossime due settimane di Game Pass:

My Time at Sandrock - Cloud, Console e PC, 19 giugno

Keplerth - PC, 20 giugno

EA Sports FC 24 (EA Play) - Cloud, Console e PC, 25 giugno

SteamWorld Dig - Cloud e Console, 26 giugno

SteamWorld Dig 2 - Console e PC, 26 giugno

Robin Hood: Sherwood Builders - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 27 giugno

Da notare che EA Sports FC 24 è stato inserito attraverso EA Play, ovvero è destinato agli abbonati al tier Xbox Game Pass Ultimate che comprende anche l'abbonamento di Electronic Arts e non è disponibile per gli altri.