Yars Rising, una classica serie Atari torna completamente rivoluzionata

La serie Yars quasi sicuramente non vi dirà nulla. Se la conoscete, vuol dire che come molti di noi in redazione avete più di qualche capello bianco (se qualche capello vi è ancora rimasto). Yars' Revenge fu infatti un popolare gioco per Atari 2600, uscito in un periodo in cui Nintendo non era ancora entrata nel mercato delle console da gioco, figuriamoci Sony, Microsoft o Google. Nel 2011 il marchio è tornato su PC e Xbox 360 con Yar's Revenge, una sorta di rivisitazione in 3D che si allontanava parecchio dell'immaginario dell'originale, ma quantomeno provava a conservarne le meccaniche da shooter.

Sviluppato da WayForward (Shantae, River City Girls) e previsto per il 10 settembre su PC e console di vecchia e nuova generazione, Yars Rising è invece un totale cambio di registro: non solo propone un'ambientazione completamente diversa, ma abbandona la struttura da puro sparatutto per proporre un metroidvania colorato e pieno di omaggi alla storia di Atari.